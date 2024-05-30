Тренер «Урарту»: Хотел бы видеть Дзюбу в команде

Дмитрий Гунько, который занимает пост главного тренера армянского «Урарту», признался, что хотел бы видеть в команде нападающего Артёма Дзюбу.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе из клуба 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока контракта.

«Мы бы не отказались видеть Артема Дзюбу в «Урарту». Если говорить про его характер, то у всех сильных футболистов он непростой. Проблема, когда футболист не выполняет установку тренера. А если всё делает, то ничего нет, - цитирует Гунько Sport24.

В то же время Гунько отметил, что желания клуба не всегда совпадают с его возможностями.

Отметим, что Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года.