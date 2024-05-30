Мостовой предположил, почему Слишкович покинул «Спартак»

Александр Мостовой, бывший российский футболист, тренер и эксперт порассуждал о возможных причинах ухода Владимира Слишковича. Боснийский специалист не останется в «Спартаке» в тренерском штабе Деяна Станковича, нового наставника команды.

«Мы не знаем нюансов внутри команды, мы смотрим со стороны, может быть какая-то договорённость, а может и вариант работы где-то возник», - предполагает Мостовой в диалоге с Vprognoze.ru.

Слишкович весьма неплохо поработал со «Спартаком» с середины апреля – по конец сезона. При нём клуб лишь раз проиграл, но случилось это в самом важном матче – в финале Пути регионов Кубка России против «Балтики».