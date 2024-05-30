Гладилин объяснил, почему Глушенкову не нужно возвращаться в «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в стан «красно-белых».

«Ему не стоит возвращаться в «Спартак», если там будет Промес. С Квинси в составе он снова сядет на скамейку», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что если Промес не сможет вернуться в «Спартак», то Глушенков может занять его место.

Напомним, Глушенков принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год. За это время он принял участие только в 11 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее появилась информация, что в услугах 24-летнего нападающего заинтересованы «Спартак» и «Зенит».