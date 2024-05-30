«Зенит» не проведёт чемпионский парад – в клубе назвали причину

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос, планирует ли питерский клуб устраивать чемпионский парад. По словам руководителя «сине-бело-голубых», торжественного мероприятия не будет.

«Игра в суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад», - цитирует Медведева «Спорт День за Днём».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Суперфинал Кубка России против «Балтики» команда Сергея Семака проведёт в воскресенье, 2 июня. Битва за трофей пройдёт в «Лужниках».