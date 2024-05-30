«Спартаковская торсида боготворит Карреру» — Робсон

Бывший игрок «Спартака» Луис Робсон ответил на вопрос, связаны ли неудачные результаты «красно-белых» с регулярным приглашением иностранных тренеров.

«Нет, конечно! С кем «Спартак» в последний раз становился чемпионом? Массимо Каррера. Он же тоже иностранец, и его боготворит спартаковская торсида!» — цитирует Робсона Bobsoccer.

По мнению Робсона, дело не в национальности тренера, а в профессиональных качествах.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартаком» руководил Гильермо Абаскаль, но в апреле его сменил Владимир Слишкович. По итогам кампании «красно-белые» стали пятыми, отстав от призовой тройки на шесть баллов.