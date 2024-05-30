Ташуев: «Было бы интересно поработать в «Урале»

Сергей Ташуев, ныне свободный российский тренер высказался о екатеринбургском «Урале». Этот клуб остался без тренера – команду покинул Виктор Ганчаренко после поражения в первом стыковом матче от «Акрона» дома (0:2).

«Если «Урал» останется, ему нужен тот, кто будет поднимать команду выше, а не бороться с ней в «стыках». Я поднимал «Ахмат» на пятое место, подобное было и с «Факелом». Будем рассматривать предложения, от «Урала» в том числе», - говорит Ташуев для Vprognoze.ru.

Ответный матч против «Акрона» «Урал» проведёт в гостях 1 июня, это грядущая суббота. Тогда и будет понятно, останутся ли «шмели» в элите или вылетят.

Как добавил Ташуев, поднимать команды обратно в РПЛ он тоже умеет. Так было с «Анжи».