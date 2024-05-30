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Робсон — о пятом месте «Спартака»: «Что сказать? Грустно»

30 Мая 2024 • 17:33 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Луис Робсон высказался о результатах «красно-белых» в минувшем сезоне.

«Что сказать? Грустно. Раньше «Спартак» был бесспорным лидером российского футбола и из года в год бился только за золото. Но времена меняются», — приводит слова Робсона Bobsoccer.

Экс-игрок заявил, что ему трудно назвать причину неудач «Спартака», ведь для этого нужно находиться внутри клуба.

«Спартак» завершил розыгрыш Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

С нового сезона возглавлять «красно-белых» будет сербский специалист Деян Станкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Луис Робсон
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