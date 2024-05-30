Осинькин: «Глушенков в перспективе мог бы играть в «Барселоне»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о перспективах нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«По своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в «Барселоне». Но чтобы играть там прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг», — цитирует Осинькина портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 38 встречах с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и оформил 21 ассист.

Трудовой договор 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 7,5 миллионов евро.