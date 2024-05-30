Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Глушенков в перспективе мог бы играть в «Барселоне»

30 Мая 2024 • 17:23 Комментировать (1)

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о перспективах нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«По своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в «Барселоне». Но чтобы играть там прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг», — цитирует Осинькина портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 38 встречах с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и оформил 21 ассист.

Трудовой договор 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 7,5 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Барселона Игорь Осинькин Максим Глушенков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
kostet
30 Мая 2024 в 17:32
Я тоже мог в перспективе играть в Барселоне, но к сожалению у меня уровень, как у Глушенкова.
«Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Криштиану Роналду закрыл чемпионат дублем в ворота «Аль-Иттихада» Бензема и поставил рекорд по голам за сезон Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал» Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги «Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Барселона» объявила об увольнении Хави «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Рыбин: Если ехать на ЧМ, то за золотыми медалями Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартаковская торсида боготворит Карреру» — Робсон
17:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Было бы интересно поработать в «Урале»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Робсон — о пятом месте «Спартака»: «Что сказать? Грустно»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Глушенков в перспективе мог бы играть в «Барселоне» 1
17:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Сафонову обязательно дадут игровую практику в «ПСЖ»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников рассказал, почему Дзюбе подойдёт чемпионат Китая
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» и «Рубин» нацелились на защитника «Родины» слухи
16:51 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Семак всегда показывал неудовлетворительный уровень в Лиге чемпионов»
16:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может попытаться подписать Гуарирапу при одном условии
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ещенко — о Глушакове и Каррере: «Посмотрим, было ли какое то проклятие на «Спартаке»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о примирении с Каррерой: «Взял банку самогона и пришёл»
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Спартак» хотят подписать Глушенкова
15:40 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, что помирился с Глушаковым
15:32 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в Европе эксклюзив
15:23 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, с какими игроками РПЛ хотел бы поработать
Все новости
Рекомендуем