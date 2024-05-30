Бубнов: «Сафонову обязательно дадут игровую практику в «ПСЖ»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Специалист считает, что Сафонов получит бесценный опыт в Париже, даже если не сможет выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.

«Но игровую практику ему обязательно дадут. Плотный календарь вынуждает делать ротацию», — цитирует Бубнова Sportbox.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» объявит о трансфере Сафонова в июне. Сумма сделки составит 18 миллионов евро без учета дополнительных выплат.

Для 25-летнего Сафонова данный трансфер станет первым в карьере, ведь он с самого начала карьеры выступает за «Краснодар».