Валерий Овчинников рассказал, почему Дзюбе подойдёт чемпионат Китая

Валерий Овчинников, в прошлом тренер нижегородского «Локомотива» высказался о стране, которая наиболее подойдёт Артёму Дзюбе в дальнейшем. Почти 36-летний форвард покинул «Локомотив» московский.

«Увидим его в Китае, возможно, точно мог бы себя там попробовать. С такими физическими данными в Китае он был бы фигурой номер один», - говорит Овчинников для Legalbet.

В «Локо» Дзюба был с февраля 2023 года. В позапрошлом сезоне он помог клубу остаться в РПЛ. А сезоне минувшем за весну ни разу не забил за «железнодорожников» в официальных матчах.

В Китае главным тренером «Шанхай Шеньхуа» является прекрасно знакомый Дзюбе Леонид Слуцкий.