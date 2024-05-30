26-летний правый защитник столичной «Родины», пятого клуба таблицы Мелбет-Первой лиги Артём Сокол заинтересовал два коллектива из РПЛ.

По информации Legalbet, за Соколом следят казанский «Рубин» (восьмое место минувшего сезона) и «Оренбург» (12-е место таблицы). Оба клуба планируют побороться за трансфер футболиста грядущим летом.

Контракт Сокола с «Родиной» рассчитан на ещё один сезон. Портал Transfermarkt оценивает игрока обороны в 400 тыс. евро. Всего у Артёма в сезоне набралось 22 матча во всех турнирах с двумя голами и одной голевой передачей.

Перебрался с «Родину» воспитанник московского «Спартака» прошлым летом из тульского «Арсенала». Во время карьеры успел поиграть в Норвегии за «Тромсё».