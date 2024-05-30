Петржела: «Семак всегда показывал неудовлетворительный уровень в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе Сергея Семака на посту наставника «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, Семак был бы уволен из «Зенита», если российские команды участвовали бы в еврокубках.

— Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в Лиге чемпионов, и руководству это не нравилось бы, как мне кажется, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист считает, что отстранение России от участия в турнирах позволяет Семаку сохранять работу в «Зените».

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд завоевал золотые медали.