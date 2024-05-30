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«Зенит» может попытаться подписать Гуарирапу при одном условии

30 Мая 2024 • 16:40 Комментировать

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в списках «Зенита». Кандидатуру венесуэльского футболиста чемпионы России могут рассмотреть в том случае, если из клуба в летнее трансферное окно уйдёт Матео Кассьерра или другой иностранный футболист. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings. В то же время отмечается, что Гуарирапа интересен и другим клубам Российской премьер-лиги.

В 11 матчах за «Сочи» во второй части сезона 2023/2024 Гуарирапа записал на свой счёт девять голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

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