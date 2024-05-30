Ещенко — о Глушакове и Каррере: «Посмотрим, было ли какое то проклятие на «Спартаке»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на информацию о примирении бывшего капитана «красно-белых» Дениса Глушакова с Массимо Каррерой.

Итальянский специалист был главным тренером столичного клуба с 2016 по 2018 год.

«Помирились — молодцы. Это их дело, когда было мириться. Борьба «Спартака» за чемпионство? Посмотрим, было ли какое‑то проклятие», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17. После чего золото РПЛ забирал «Локомотив» и «Зенит» (шесть раз подряд).

Ранее Глушаков рассказал, что пришел на съемки «Коммент.Шоу» для примирения с Каррерой.