Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о шансах «Урала» и Пари НН» остаться в РПЛ после поражения в первых стыковых матчах.

- Какой результат стыковых матчей больше удивил: поражение «Урала» от «Акрона» (0:2) или «Пари НН» от «Арсенала» (1:2)?

- «Урала». Все-таки там был грамотный тренер Виктор Ганчаренко. Он долго работал в ЦСКА. Мне удивительно, что такая команда, как «Урал», находится почти в зоне вылета. Я неплохо знаю Ганчаренко. Это хороший специалист, но что-то у него не получается. Нужно иметь хороший состав игроков.

- То есть основная проблема «Урала» в этом сезоне – это слабый подбор футболистов?

- Конечно. Состав – это в первую очередь. А потом уже работа главного тренера.

- Как оцениваете шансы этих команд РПЛ спастись от вылета?

- Оба клуба проиграли на своем поле. Поэтому шансов нет. На выезде они наверняка завалятся. Раз у себя на поле при поддержке своих болельщиков они уступили, то там тем более. Незнакомая обстановка, чужой зритель. Это раньше судьи помогали в наглую, а сейчас все на виду. Никто никому не подсуживает. Поэтому, думаю, и «Урал», и «Пари НН» вылетят в ФНЛ.

- В чем были проблемы «Пари НН» в этом сезоне?

- Так же они ковырялись. То, вроде, ничего, то поигрывали. Юран мне нравился, и команда при нем была в середине таблицы. Да, он переживал, ругался. Наверняка с руководством были разногласия. А что сделаешь? Юран ушел, и команда вылетает. Нельзя было увольнять Юрана. Это хороший специалист. Он мог донести до своих ребят то, что знает. А так - передернули команду и все. До свидания. Лишились РПЛ.

- Как восприняли увольнение Ганчаренко из «Урала»?

- Этого следовало ожидать. Он отработал неудовлетворительно. Попал в переходные игры. Первый матч проиграл. Но что толку в его увольнении? Назначат другого тренера. Они что, выиграют? Нет. Вылетят в ФНЛ.

- Может, наоборот, эта ротация на тренерском мостике встряхнет футболистов?

- Нет. Бесполезно. Команда может в какой-то степени воспарять, если был конфликт с Ганчаренко. Но я не верю, что екатеринбуржцы спасутся.

- И у «Пари НН» тоже нет шансов?

- Нет.

- Многие специалисты считают, что «Урал» затянул с увольнением Ганчаренко. Вы согласны?

- Да. Не было никакой игры. У «Пари НН» она была интереснее. Ганчаренко показал себя неважным тренером. В ЦСКА он работал с командой, которая сама играла. Не мешай ребятам, и все в порядке. Только состав называй и больше ничего не надо. А здесь надо думать, кого поставить, кого не ставить или на другое место перевести, чтобы он выделился. Все надеются на удачу, но она на пустом месте не приходит.

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Елена Григорьевская