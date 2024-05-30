Глушаков — о примирении с Каррерой: «Взял банку самогона и пришёл»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о своём примирении с бывшим рулевым столичного клуба Массимо Каррерой.

Ранее Глушаков рассказал, что помирился с Каррерой. Позже итальянский тренер подтвердил информацию.

— Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу [Коммент.Шоу]. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо, — рассказал Глушаков «Спорт-Экспрессу».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Вместе с ним «красно-белые» завоевали золотые медали РПЛ и стали обладателями первого в своей истории Суперкубка России.