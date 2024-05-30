«Зенит» и «Спартак» хотят подписать Глушенкова

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков находится на радарах «Зенита» и «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», оба клуба готовы выплатить за Глушенкова 6 миллионов евро, прописанные в его действующем контракте как сумма выкупа.

В то же время сам 24-летний Глушенков предпочитает остаться в «Локомотиве». Переходить в «Спартак» футболист не хочет, а по поводу «Зенита» Максим переживает, что будет получать мало игрового времени.

Отмечается, что в настоящий момент Глушенков ведёт переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта.

В сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 21 голевой пас на партнёров.