Каррера рассказал, что помирился с Глушаковым

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о совместной фотографии с бывшим капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым.

Напомним, во время совместной работы в «Спартаке» между игроком и тренером произошел конфликт.

«Мы с Глушаковым помирились? Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча!» — приводит слова Карреры издание «Спорт-Экспресс».

Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца «красно-белые» завоевали золотые медали Российской премьер-лиги, а также выиграли Суперкубок страны.

Глушаков помирился с Каррерой