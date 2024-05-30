Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к 29-летнему футболисту есть интерес из Италии и Испании. Сообщается, что ряд клубов активно следят за Оласой, но «Краснодар» хочет сохранить игрока в своем составе.

29-летний уругваец выступает за кубанский клуб с августа 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и оформил два ассиста.

Контракт Оласы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в три миллиона евро.