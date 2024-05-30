Личка рассказал, с какими игроками РПЛ хотел бы поработать

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, с какими игроками РПЛ хотел бы поработать.

Специалист заявил, что обычно все говорят о результативных футболистах, но ведь есть и те, кто выполняет черновую работу.

«Например, Черников из «Краснодара», который работает на команду. Еще могу выделить Глебова, капитан «Ростова». Он лидер команды», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Личка отметил, что есть много игроков, которые работают на команду, но остаются в тени.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. В 30 турах команда набрала 56 очков.