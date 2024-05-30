Глушаков помирился с Каррерой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков встретился с бывшим главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. За это время столичный клуб стал чемпионом России и впервые в истории выиграл Суперкубок страны.

Перед уходом из «Спартака» у Карреры произошел конфликт с Глушаковым, в ходе которого футболист был отправлен в дубль.

— Умение внезапно появляться в нужном месте все еще при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского, — написал Глушаков в своем телеграм канале, прикрепив совместное фото с Каррерой со съемок «Коммент.Шоу».