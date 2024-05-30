«Локомотив» близок к трансферу форварда за 2,5 млн евро

«Локомотив» приблизился к трансферу нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб готов заплатить 2,5 миллиона евро, что превышает прописанную в контракте Воробьёва сумму отступных (2 миллиона евро). При этом «железнодорожники» хотят платить в рассрочку, что не смущает «Оренбург».

В то же время отмечается, что интерес к Воробьёву также проявляет «Краснодар». «Быки» предлагали за 26-летнего нападающего 1,5 миллиона евро со включением в сделку защитника Александра Эктова.

В 31 матче сезона 2023/2024 Дмитрий Воробьёв забил 8 голов.