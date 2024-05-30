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Кечинов оценил шансы «Урала» и «Пари НН» вылететь из РПЛ эксклюзив

30 Мая 2024 • 15:04 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался оценил шансы «Урала» и Пари НН» сохранить прописку в РПЛ после поражений в первых стыковых матчах.

- Какой результат стыковых матчей больше удивил: поражение «Урала» от «Акрона» (0:2) или «Пари НН» от «Арсенала» (1:2)?

- Изначально я даже предположить не мог, что в первых стыковых матчах будут такие результаты. Все-таки между собой играли клубы РПЛ и ФНЛ. Удивительно, что первые проиграли.

- Допускаете, что оба представителя РПЛ не смогут сохранить свои прописки?

- Сейчас уже да. Процентов на 80 все к этому идет. Кстати, в прошлом году «Пари НН» тоже пришлось тяжело, потому что первый стыковой матч он выиграл, а дома проиграл. Теперь получается, что он проиграл дома уже в первом матче серии. Для меня это выглядит странновато. Я всегда считал, что уровень клубов РПЛ на голову выше представителей низшей лиги. А получается, что это не так.

- В чем видите причину этих двух поражений?

- Мне сложно судить об этом.   

- Как восприняли увольнение Ганчаренко из «Урала» после поражения в первом стыковом матче?

- Я спокойно отреагировал. Если нет результата, то тренер лишается своей работы. Так всегда было. «Урал» попал в зону стыков с этим тренером, а теперь еще и проиграл важнейший матч «Акрону». Да еще и на своем поле. Конечно, должно последовать какое-то решение. Даже просто для того, чтобы встряхнуть команду. Посмотрим, кто теперь выведет екатеринбуржцев на вторую игру. Возможно, произойдет какая-то встряска, команда на выезде сыграет гораздо лучше и сможет сохранить прописку.

- Может быть, стоило делать выводы о работе Ганчаренко по итогам двух стыковых матчей, если его раньше не уволили?

- У руководства свое видение. Понятно, что противостояние состоит из двух матчей, но первую игру проиграли, а руководство и так было недовольно результатами работы Ганчаренко. Так что отставка произошла бы в любом случае. А тут есть шанс, что команда встряхнется после смены наставника, получит эмоциональный заряд. Это может сыграть на руку «Уралу».

- Как думаете, под РПЛ или ФНЛ «Урал» будет выбирать разных специалистов?   

- Конечно. Есть большая разница, в какой лиге будет играть команда. С другой стороны, вполне возможно, что договоренность с кем-то уже есть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Валерий Кечинов Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги
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