«После ухода из «Спартака» Слишкович может быть востребован в РПЛ» — Камоцци

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался об уходе Владимира Слишковича из столичного «Спартака».

Камоцци считает, что тяжело работать ассистентом, когда ты уже был главным в команде.

— Что касается его будущего, то, думаю, после ухода из «Спартака» он может быть востребован в РПЛ, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, с апреля и до конца сезона Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака». С нового сезона возглавлять команду будет сербский специалист Деян Станкович.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.