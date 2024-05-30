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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«После ухода из «Спартака» Слишкович может быть востребован в РПЛ» — Камоцци

30 Мая 2024 • 15:03 Комментировать

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался об уходе Владимира Слишковича из столичного «Спартака».

Камоцци считает, что тяжело работать ассистентом, когда ты уже был главным в команде.

— Что касается его будущего, то, думаю, после ухода из «Спартака» он может быть востребован в РПЛ, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, с апреля и до конца сезона Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака». С нового сезона возглавлять команду будет сербский специалист Деян Станкович.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
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