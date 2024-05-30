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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус указал на минусы возможного выхода в РПЛ четырёх команд

30 Мая 2024 • 14:30 Комментировать

«Акрон» и тульский «Арсенал» выиграли первые стыковые матчи у «Урала» и «Пари НН» соответственно. То есть по итогам сезона выйти в Премьер-лигу могут четыре команды – прямые путёвки ранее получили «Химки» и махачкалинское «Динамо».

Известный футбольный функционер Илья Геркус считает, что повышение в классе четырёх команд имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам экс-президент «Локомотива» отнёс болельщиков из новых регионов, усиление конкуренции во втором по рангу дивизионе, усиление борьбы за сохранение прописки в РПЛ, а также появление в Мелбет-Первой лиге клубов с хорошими стадионами.

«Минусов тоже хватает. В РПЛ добавятся клубы со, скорее всего, невысокой посещаемостью. К тому же, болельщикам этих клубов только предстоит оформить Fan ID. Их стадионы тоже не выглядят многообещающе. Из-за меньшего опыта они, скорее слабее, со спортивной точки зрения», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Геркус РПЛ
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