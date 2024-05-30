Осинькин: Мы готовы вернуть Салтыкова

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном возвращении вингера Никиты Салтыкова из «Локомотива» на правах аренды.

Напомним, минувшей зимой «железнодорожники» выкупили 19-летнего футболиста у самарцев, но оставили его в команде до конца сезона.

Как утверждает «РБ Спорт», «Локомотив» может снова отдать в аренду Салтыкова, если команду не покинет Сергей Пиняев.

— Я тоже об этом слышал. Но кроме слухов об этом больше ничего не знаю. Но если они готовы будут вернуть его в аренду, то мы хоть сейчас готовы вступить в переговоры, — заявил Осинькин.

В минувшем сезоне Салтыков появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором пяти ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в три миллиона евро.