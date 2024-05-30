Березовский: «Универсальные способности позволят Сперцяну заиграть в Европе»

Экс-вратарь «Динамо» Роман Березовский высказался о возможном отъезде хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Эдик еще раньше был готов к Европе, год назад. Про «Боруссию» я не слышал, но универсальные способности позволят Сперцяну заиграть в таких командах», — приводит слова Березовского Metaratings.

По мнению футболиста, Сперцян способен к быстрой адаптации.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи ассистов.

Трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересованы три клуба французской Лиги 1.