Червиченко: «Мусаев - нечемпионский тренер, не надо было продлевать контракт»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении руководства «Краснодара» продлить сотрудничество с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Мусаев - нечемпионский тренер. Если «Краснодар» просто хочет находится в верхней части таблицы, тогда возможно. Если команда хочет побеждать в чемпионате, то продление является неправильным решением», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Новый трудовой договор Мусаева с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года. В минувшем сезоне РПЛ «быки» набрали 56 баллов и заняли второе место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».