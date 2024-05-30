Тикнизян ответил на вопрос об истории с «Зенитом»

В зимнее трансферное окно интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну проявлял «Зенит». Впрочем, трансфер в итоге не состоялся. Футболист ответил на вопрос о той истории.

«Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех», - цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России завершился на прошлых выходных. «Зенит» стал чемпионом шестой год подряд, а «Локомотив» финишировал на четвёртой позиции.

Следующий сезон Российской премьер-лиги стартует во второй половине июля.