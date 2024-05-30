Тикнизян: Какая «Болонья»? Я не игрок стартового состава «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался по поводу слухов, которые связывали его с клубами топ-чемпионатов, в частности с итальянской «Болоньей».

По словам Тикнизяна, на сегодняшний день никакой конкретики в вопросе с его возможным трансфером в европейский клуб нет. При этом футболист указал на то, что в футболе важен только текущий момент.

«Прошлым летом писали про «Реал Сосьедад». И что? Важен сегодняшний момент. И на текущий момент Наир Тикнизян не является игроком стартового состава «Локомотива». О какой «Болонье» я могу говорить? Это конкуренция, это футбол», - цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России.