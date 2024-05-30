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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин назвал лучшего футболиста чемпионата России

30 Мая 2024 • 13:45 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал лучшего футболиста чемпионата России в минувшем сезоне.

«Лучший футболист - Глушенков. С ним конкурирует только Тюкавин. Но Глушенков может забить, отдать, сыграть более креативно. Его навыки в этом году проявились очень хорошо», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Глушенков провел 29 поединков. 24-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и 15 голевыми передачами. «Железнодорожники» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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