Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал лучшего футболиста чемпионата России в минувшем сезоне.
«Лучший футболист - Глушенков. С ним конкурирует только Тюкавин. Но Глушенков может забить, отдать, сыграть более креативно. Его навыки в этом году проявились очень хорошо», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Глушенков провел 29 поединков. 24-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и 15 голевыми передачами. «Железнодорожники» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны.
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