Президент «Урала» Иванов назвал причину увольнения Ганчаренко

Виктор Ганчаренко был уволен с должности главного тренера «Урала» на следующий день после поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в Премьер-лиге. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов объяснил решение.

«Все недовольны нашим футболом. Все говорят, что мы вообще не играем! Так что всё логично. Логичное расставание», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Иванов отметил, что расставание с Ганчаренко получилось нормальным. Президент «Урала» сказал, что по-прежнему считает белоруса сильным специалистом.

Ответный матч против «Акрона» за место в Премьер-лиге «Урал» проведёт в субботу, 1 июня.