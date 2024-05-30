Булыкин назвал причину увольнения Ганчаренко из «Урала»

«Наверное, руководство рассердилось, что так сыграли первый стыковой матч. Рассердились, что вообще оказались в стыковых матчах. Видимо, Ганчаренко что-то ответил и его уволили. Понятно, что ситуация критическая», - передает слова Булыкина «Чемпионат».