Булыкин назвал причину увольнения Ганчаренко из «Урала»

Экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».
«Наверное, руководство рассердилось, что так сыграли первый стыковой матч. Рассердились, что вообще оказались в стыковых матчах. Видимо, Ганчаренко что-то ответил и его уволили. Понятно, что ситуация критическая», - передает слова Булыкина «Чемпионат».
По итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице. Команда в первом стыковом матче потерпела домашнее поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 0:2.
Бан пользователя