Червиченко: «Увольнение Ганчаренко - логичное решение»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Президент «Урала» импульсивный человек. Команда попала в зону стыков и теперь шансы минимальны, чтобы остаться в РПЛ. Поэтому, наверное, увольнение Ганчаренко - логичное решение», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице. Команда попала в стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ. В первом поединке уральцы на своем поле уступили «Акрону» со счетом 0:2.