Тикнизян: «Второй круг для меня не удался, подвела психология»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в беседе с представителями СМИ высказался о своем состоянии после травмы.

«Все началось с травмы в матче с «Балтикой» в Кубке. Где-то психология меня подвела. Боялся почувствовать боль. Поэтому растерялся. Второй круг для меня не удался, но для команды в целом все прошло неплохо», - передает слова армянского футболиста «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 25-летний защитник поучаствовал в 30 поединках, в которых записал на свой счет девять голов и шесть результативных передач. «Железнодорожники» финишировали на четвертом месте в таблице РПЛ.