Во Франции сомневаются в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»

Журналист Lequipe Жан-Филип Леклер поведал о реакции во Франции на новость о трансфере вратаря сборной России Матвея Сафонова в столичный «ПСЖ».

«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Сафонов – воспитанник академии краснодарского клуба. За первую команду вратарь дебютировал в 2017 году. В минувшем сезоне голкипер вместе с «быками» стал вице-чемпионом России.

Ранее сообщалось, что парижский гранд заплатит за Матвея 20 миллионов евро. Игроку будет предложен трудовой договор на пять лет.