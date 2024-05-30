Овечкин поддержал отъезд российских футболистов из РПЛ

Известный российский хоккеист Александр Овечкин поделился мнением об отъезде российских футболистов из внутреннего чемпионата.

«Конечно это плюс. Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах и если есть возможность развиваться, то почему нет?», — сказал Овечкин в прямом эфире программы на YouTube «Это хоккей, брат»!

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в составе итальянской команды выиграл Лигу Европы в сезоне-2023/24. В финале был повержен «Байер» со счётом 3:0.