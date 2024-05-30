Форвард «Зенита» Кассьерра ответил, хочет ли играть в Европе

«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю… Я очень счастлив в «Зените». Подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ - это самое главное», - передает слова колумбийского голеадора «РБ Спорт».