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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Зенита» Кассьерра ответил, хочет ли играть в Европе

30 Мая 2024 • 12:34 Комментировать (1)

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в общении с журналистами высказался относительно возможного перехода в европейский клуб.

«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю… Я очень счастлив в «Зените». Подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ - это самое главное», - передает слова колумбийского голеадора «РБ Спорт».

В минувшем сезоне РПЛ Кассьерра стал лучшим бомбардиром. Нападающий записал на свой счет 21 гол. Вместе с петербургским клубом Матео стал чемпионом России. Это шестая подряд победа «Зенита» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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