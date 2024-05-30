Форвард «Зенита» Кассьерра ответил, хочет ли играть в Европе

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в общении с журналистами высказался относительно возможного перехода в европейский клуб.
«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю… Я очень счастлив в «Зените». Подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ - это самое главное», - передает слова колумбийского голеадора «РБ Спорт».
В минувшем сезоне РПЛ Кассьерра стал лучшим бомбардиром. Нападающий записал на свой счет 21 гол. Вместе с петербургским клубом Матео стал чемпионом России. Это шестая подряд победа «Зенита» в Премьер-лиге.
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