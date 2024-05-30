Гарре назвал три топ-клуба, за которые хотел бы сыграть

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, за какие европейские клубы хотел бы поиграть.
«Любой захочет играть в лучшем клубе мира. Если бы была возможность, выбрал бы «Барселону». Также мне нравится итальянская лига, поэтому «Милан» или «Интер». Это клубы с историей», - цитирует аргентинского футболиста «Чемпионат».
Ранее сообщалось об интересе петербургского «Зенита» к Бенхамину.
По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Крылья Советов» финишировали на девятом месте в турнирной таблице. После 30 туров самарская команда набрала 41 очко.
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