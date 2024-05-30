Гарре назвал три топ-клуба, за которые хотел бы сыграть

«Любой захочет играть в лучшем клубе мира. Если бы была возможность, выбрал бы «Барселону». Также мне нравится итальянская лига, поэтому «Милан» или «Интер». Это клубы с историей», - цитирует аргентинского футболиста «Чемпионат».