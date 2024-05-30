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Губерниев – о Ганчаренко: «Уволили и уволили»

30 Мая 2024 • 12:07 Комментировать
Урал
0:2
Акрон

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о переменах на тренерском поприще «Урала».

Напомним, сегодня екатеринбургский клуб официально объявил о расставании с белорусским специалистом Виктором Ганчаренко, который работал в «Урале» с 2022 года.

- Уволили и уволили. Тренерская судьба такая - быть назначенным в любое время и быть уволенным в любое время. Сейчас очень много непредсказуемых решений, потому я уже ничему не удивляюсь, - передаёт слова Губерниева «Матч ТВ».

В минувшем сезона коллектив Ганчаренко в 30 турах набрал в свою копилку 30 баллов и попал в стыковые матчи, где в двухматчевом противостоянии сыграет с «Акроном». В первой игре «Урал» уступил со счётом 0:2.

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Урал Дмитрий Губерниев Виктор Ганчаренко ещё теги

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