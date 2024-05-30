Генич высказался об увольнении Ганчаренко из «Урала»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об увольнении Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».
«Обидно за Ганчаренко, но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой, как казалось… А теперь - лё шанс финаль. И добро пожаловать в лучшую лигу мира!» - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.
Об отставке Ганчаренко было объявлено сегодня, 30 мая. В последнем поединке под его руководством команда потерпела домашнее поражение от «Акрона» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится в Тольятти 1 июня. Победитель противостояния получит место в РПЛ.
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