Игрок «Краснодара» Эктов ответил на вопрос о будущем

Защитник Александр Эктов, выступающий за «Краснодар», дал комментарий относительно своего будущего.
«Моё будущее? Пока я в «Краснодаре». Посмотрим, что будет дальше. Есть разные варианты», - передает слова 28-летнего футболиста «РБ Спорт».
Срок действующего трудового соглашения между Александром и краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года.
В прошедшем сезоне чемпионата России Эктов провел 12 поединков, не отметившись голевыми действиями. Вместе с краснодарской командой защитник стал серебряным призером Премьер-лиги.
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