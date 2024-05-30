Игрок «Краснодара» Эктов ответил на вопрос о будущем

Защитник Александр Эктов, выступающий за «Краснодар», дал комментарий относительно своего будущего.

«Моё будущее? Пока я в «Краснодаре». Посмотрим, что будет дальше. Есть разные варианты», - передает слова 28-летнего футболиста «РБ Спорт».

Срок действующего трудового соглашения между Александром и краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года.

В прошедшем сезоне чемпионата России Эктов провел 12 поединков, не отметившись голевыми действиями. Вместе с краснодарской командой защитник стал серебряным призером Премьер-лиги.