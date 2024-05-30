«Локомотив» нашёл нападающего, который заменит Дзюбу

Форвард Рамон Мьерес, который выступает в чемпионате Хорватии за «Осиек», может оказаться в Российской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам «Чемпионата», в услугах игрока заинтересован московский «Локомотив», расставшийся с Артёмом Дзюбой. Сумма потенциального трансфера оценивается в три-четыре миллиона евро. Сторона футболиста требует зарплату в размере 1,2 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Мьерес провел 34 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

«Локомотив» в минувшем розыгрыше РПЛ занял четвертое место.