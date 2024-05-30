Две причины, почему «Динамо» упустило чемпионский титул

Перед решающим тридцатым туром чемпионата России шансы столичного «Динамо» котировались как никогда высоко. Нужно было добыть всего одно очко. И впервые с 1976 года коллектив, чьё название означает «сила в движении», мог стать лучшим в стране. Поражение в Краснодаре не позволило повторить лучше достижение за последние тридцать лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об очередном упущенном шансе «бело-голубых».

Рывок на финише и игра на ничью

После поражения от столичного «Спартака» в 22-м туре наставник «Динамо» Марцел Личка объявил о завершении чемпионской гонки для своей команды. Наметившаяся перед зимней паузой определённая интрига в борьбе за чемпионство, к середине апреля, спустя полтора месяца после возобновления чемпионата России, растаяла как снег в середине мая. Но чудеса случаются. Какие слова нашёл тренерский штаб или руководство старейшего клуба – неизвестно, но серия из шести побед кряду вывела их клуб на чистое первое место перед заключительным туром. Не стоит забывать и о неудачах «Зенита» и «Краснодара», которые будто расчищали перед «Динамо» дорогу к титулу. Оставалось сыграть вничью в Краснодаре. Именно на этот результат вышли играть в хлебосольном крае столичные футболисты. И поплатились за это! Так чемпионами не становятся. В стартовом туре сезона-2023/2024 начать с победы на своём поле в новом клубе чешскому специалисту не позволили именно «быки». Любопытно, что в завершившемся сезоне «бело-голубые» дважды одолели питерский «Зенит»: в третьем и двадцать седьмом турах. Но этого задела не хватило.

В гостях забивали чаще

Несмотря на тот факт, что на своей «ВТБ Арене» хозяева одержали победы в 67% сыгранных поединков, против 40%, добытых на чужих полях, именно на поле соперника подопечные Марцела Лички забили на три мяча больше (28 против 25).

«Динамо» не хватило турнирного опыта, чтобы совладать с собственными эмоциями. Исполнители у москвичей есть, но характера не хватило. Так близко к лаврам победителя «Динамо» не подходило с 1986 года. Тогда в перенесённом матче, вынесенном аж на 7 декабря (невиданный для той поры срок!), в столице Украины команда Малофеева уступила своему недругу и конкуренту – Валерию Лобановскому. В новейшей российской истории «Динамо» считалось главным конкурентом столичного «Спартака». Максимальный результат – второе место – был достигнут тридцать лет назад. Затем титул первого конкурента «красно-белых» перешёл к «Ротору» и «Алании».

Лучшие сезоны московского «Динамо» после 1976 года

Сезон Дивизион Место Мячи Очки 1986 Высшая лига чемпионата СССР. 2 46-26 38 1990 Высшая лига 3 27-24 31 1993 Высшая лига 3 65-38 42 1994 Высшая лига 2 55-35 39 1997 Высшая лига 3 50-20 68 2008 РПЛ 3 41-29 54 2023/2024 РПЛ 3 53-39 56

Константин Лицин