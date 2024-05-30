Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Две причины, почему «Динамо» упустило чемпионский титул

30 Мая 2024 • 14:30 Комментировать

Перед решающим тридцатым туром чемпионата России шансы столичного «Динамо» котировались как никогда высоко. Нужно было добыть всего одно очко. И впервые с 1976 года коллектив, чьё название означает «сила в движении», мог стать лучшим в стране. Поражение в Краснодаре не позволило повторить лучше достижение за последние тридцать лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об очередном упущенном шансе «бело-голубых». 

Рывок на финише и игра на ничью

После поражения от столичного «Спартака» в 22-м туре наставник «Динамо» Марцел Личка объявил о завершении чемпионской гонки для своей команды. Наметившаяся перед зимней паузой определённая интрига в борьбе за чемпионство, к середине апреля, спустя полтора месяца после возобновления чемпионата России, растаяла как снег в середине мая. Но чудеса случаются. Какие слова нашёл тренерский штаб или руководство старейшего клуба – неизвестно, но серия из шести побед кряду вывела их клуб на чистое первое место перед заключительным туром. Не стоит забывать и о неудачах «Зенита» и «Краснодара», которые будто расчищали перед «Динамо» дорогу к титулу. Оставалось сыграть вничью в Краснодаре. Именно на этот результат вышли играть в хлебосольном крае столичные футболисты. И поплатились за это! Так чемпионами не становятся. В стартовом туре сезона-2023/2024 начать с победы на своём поле в новом клубе чешскому специалисту не позволили именно «быки». Любопытно, что в завершившемся сезоне «бело-голубые» дважды одолели питерский «Зенит»: в третьем и двадцать седьмом турах. Но этого задела не хватило.

В гостях забивали чаще

Несмотря на тот факт, что на своей «ВТБ Арене» хозяева одержали победы в 67% сыгранных поединков, против 40%, добытых на чужих полях, именно на поле соперника подопечные Марцела Лички забили на три мяча больше (28 против 25).  

«Динамо» не хватило турнирного опыта, чтобы совладать с собственными эмоциями. Исполнители у москвичей есть, но характера не хватило. Так близко к лаврам победителя «Динамо» не подходило с 1986 года. Тогда в перенесённом матче, вынесенном аж на 7 декабря (невиданный для той поры срок!), в столице Украины команда Малофеева уступила своему недругу и конкуренту – Валерию Лобановскому. В новейшей российской истории «Динамо» считалось главным конкурентом столичного «Спартака». Максимальный результат – второе место – был достигнут тридцать лет назад. Затем титул первого конкурента «красно-белых» перешёл к «Ротору» и «Алании».

Лучшие сезоны московского «Динамо» после 1976 года

Сезон
Дивизион
Место
Мячи
Очки
1986 Высшая лига чемпионата СССР. 2 46-26 38
1990 Высшая лига 3 27-24 31
1993 Высшая лига 3 65-38 42
1994 Высшая лига 2 55-35 39
1997 Высшая лига 3 50-20 68
2008 РПЛ 3 41-29 54
2023/2024 РПЛ 3 53-39 56

Константин Лицин

👍 0
👎 3
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Гвардиола ответил на предложение остаться в «Манчестер Сити» навсегда
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Барселона» объявила об увольнении Хави Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Кожевников: Шведы только вонять могут Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Спартак» хотят подписать Глушенкова
15:40 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, что помирился с Глушаковым
15:32 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в Европе эксклюзив
15:23 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, с какими игроками РПЛ хотел бы поработать
15:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» близок к трансферу форварда за 2,5 млн евро
15:03 · Россия. Премьер-лига
«После ухода из «Спартака» Слишкович может быть востребован в РПЛ» — Камоцци
14:30 · Россия. Премьер-лига
Геркус указал на минусы возможного выхода в РПЛ четырёх команд
14:21 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы готовы вернуть Салтыкова
14:07 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Универсальные способности позволят Сперцяну заиграть в Европе»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Мусаев - нечемпионский тренер, не надо было продлевать контракт» 2
13:50 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян ответил на вопрос об истории с «Зенитом» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: Какая «Болонья»? Я не игрок стартового состава «Локомотива» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал лучшего футболиста чемпионата России
13:39 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов назвал причину увольнения Ганчаренко 2
13:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал причину увольнения Ганчаренко из «Урала»
Все новости
Рекомендуем