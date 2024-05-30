Колыванов - о Ганчаренко: «Видимо, повлияло поражение от «Акрона»

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мыслями об увольнении Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Видимо, повлияло поражение от «Акрона». Ситуация сложная - надо ехать и выигрывать на выезде. Наверное, Иванов хочет как-то встряхнуть команду сменой тренера. Может, удача повернётся», - передает слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что по итогам сезона чемпионата России «Урал» занял 14-е место и попал в стыковые матчи. В первой встрече екатеринбургская команда на своем поле проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2. Ответный поединок пройдет 1 июня.