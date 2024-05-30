Сёмин прокомментировал решение «Урала» уволить Ганчаренко

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами поделился мнением об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Урала».

«Таких решений очень много. Тоже самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Об отставке Ганчаренко было объявлено в четверг, 30 мая. Под руководством белорусского специалиста «Урал» занял 14-е место в Премьер-лиги и попал в стыковые матчи. В первом поединке екатеринбургская команда на своем поле проиграла «Акрону» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 1 июня в Тольятти.