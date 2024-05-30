Мостовой высказал мнение об уходе Слишковича из «Спартака»

«Я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел. Может, что-то личное, может, не захотел. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным. Такое тоже вероятно», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».