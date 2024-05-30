Мостовой высказал мнение об уходе Слишковича из «Спартака»

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об уходе боснийского специалиста Владимира Слишковича из московского «Спартака». 41-летний тренер покинул «красно-белых» по собственному желанию.
«Я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел. Может, что-то личное, может, не захотел. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным. Такое тоже вероятно», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Слишкович являлся исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля. Под его руководством «народная команда» финишировала на пятом месте в таблице Премьер-лиги.
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