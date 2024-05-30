Корнеев – о Сафонове в «ПСЖ»: «Шанс придёт в любой момент»

Футбольный специалист Игорь Корнеев дал свой комментарий о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» находится в шаге от заключения контракта с французским клубом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, официально сделка будет заключена в следующем месяце.

- Хочу пожелать ему быстрой адаптации в «ПСЖ» и быстрого изучения языка, что очень поможет в этом. Шанс придёт в любой момент, и надо быть готовым забрать его и не отдавать! – цитирует экс-спортивного директора «Зенита» «Матч ТВ».

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 30 матчах, в которых 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Трансферная стоимость голкипера краснодарцев оценивается в 18 миллионов евро.