Нападающий ярославского «Шинника» Игорь Андреев пользуется спросом на трансферном рынке. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы два клуба. Речь идет о «Сочи» и екатеринбургском «Урале».

Напомним, что по итогам минувшего сезона сочинская команда напрямую вылетела из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. «Урал» финишировал на 14-м месте и попал в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе. В первом поединке команда на домашнем стадионе потерпела поражение от «Акрона» со счетом 0:2. Ответный матч состоится в Тольятти 1 июня.