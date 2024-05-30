Бубнов: «Уже в «Зените» Дзюба мог завершать карьеру»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы. Игрок покинул московский «Локомотив» по завершении контракта.
«Дзюба в «Зените» сдал прилично, уже тогда можно было завершать карьеру. Даже на момент подписания контракта Дзюба не нужен был «Локомотиву». Там и без него хватало игроков в линии нападения», - передает слова Бубнова Sportbox.
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 21 встречу за «железнодорожников». 35-летний ценртфорвард записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.
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